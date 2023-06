El Shaarawy, Milan lontano? Svolta sul rinnovo con la Roma

Calciomercato Milan, Stephan El Shaarawy si allontana dai rossoneri: l’esterno avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo con la Roma

Stephan El Shaarawy si allontana dal calciomercato Milan. Come riferito da calciomercato.com infatti, il Faraone avrebbe trovato l’accordo con la Roma per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023.

Il classe ’92 dovrebbe firmare un biennale a cifre inferiori rispetto ai 3.5 milioni percepiti attualmente.