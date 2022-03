Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan: richieste folli della Roma per Zaniolo. Ecco quanto chiede il club giallorosso

Nicolò Zaniolo è per il momento nient’altro che una suggestione per il calciomercato del Milan. Come scrive La Gazzetta dello Sport la Juventus è la società che sta seguendo con maggiore attenzione del centrocampista giallorosso.

Da parte sua la Roma a fine stagione inizierà le trattative per il rinnovo con l’intento di chiedere non meno di 80 milioni di euro per la sua cessione.