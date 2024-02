Calciomercato Milan, i rossoneri hanno bisogno di un difensore, ma… La decisione della dirigenza rossonera in queste ultime ore

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Milan ha bisogno di un difensore centrale e sono due le piste attive in queste ultime ore di mercato rossonero.

Gli agenti di Chalobah continuano ad offrire il giocatore al club rossonero, che non affonda per la questione infortuni. Inoltre, il Siviglia non apre al prestito di Nianzou, quindi il club rossonero rimarrà così in difesa.