Zirkzee Milan, spunta il retroscena che fa felici i rossoneri: l’attaccante ha una preferenza precisa per il futuro

Zirkzee-Milan, spunta il retroscena sulla volontà dell’attaccante per il futuro: il centravanti vuole rimanere in Italia

Joshua Zirkzee è il grande obiettivo del calciomercato Milan per la prossima estate. Come riferito da Matteo Moretto, un aspetto potrebbe favorire i rossoneri.

L’attaccante del Bologna infatti avrebbe confidato al proprio entourage di avere come preferenza, in caso di trasferimento, la permanenza in Serie A. Il Diavolo può sognare il grande colpo.