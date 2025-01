Calciomercato Milan, retroscena Walker! Il top club l’ha scartato, rossoneri in pole

Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Walker: il difensore è stato scartato dall’Inter. Rossoneri in pole sul difensore

Come riportato dal Corriere della Sera, c’è un clamoroso retroscena legato a Walker, obiettivo caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Walker è stato proposto anche all’Inter, ma non è un profilo che si sposa con la filosofia di Oaktree. I nerazzurri hanno infatti messo nel mirino due giovani prospetti del Newell’s Old Boys: Tomas Perez (più vicino) e più sfumato Mateo Silvetti. Non solo: per strappare al City il baby promettente del Valladolid Juma Bah, l’Inter starebbe studiando la formula di portarlo in Italia in partnership con il Monza. Poi, certo, Marotta e Ausilio dovranno gestire il mal di pancia di Frattesi, per il centrocampista però non è arrivata alcuna offerta ufficiale né della Roma, né del Napoli, entrambe interessate al giocatore».