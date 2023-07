Calciomercato Milan, retroscena Milinkovic: cosa è successo

Calciomercato Milan, clamoroso retrocessione sul passaggio di Milinkovic-Savic all’Al Hilal: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, quando era pronta la documentazione, firmata poi nel pomeriggio di ieri, il patron della Lazio Claudio Lotito è andato al rialzo con l’Al Hilal. Per il cartellino di Milinkovic, accostato anche al calciomercato Milan, aveva chiesto 45 milioni contro i 40 che erano stati concordati, dopo che il club arabo aveva raggiunto l’accordo completo per l’ingaggio.

Il presidente capitolino non voleva scendere da 45, l’Al Hilal non voleva andare oltre i 40 milioni, una telefonata di Milinkovic sarebbe servita per chiedere una soluzione rapida. E alla fine è stata trovata una soluzione a metà strada: dovremmo essere sui 42 milioni.