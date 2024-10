Calciomercato Milan, INTRIGO Kalulu: TUTTI i motivi dietro la DECISIONE di Ibrahimovic. Ceduto perchè... ULTIMISSIME

Calciomercato Milan, retroscena Kalulu: ecco perchè Ibrahimovic ha deciso di cederlo alla Juve in estate. Tutti i dettagli

Calciomercato.com ha svelato i motivi che hanno spinto Ibrahimovic a cedere Kalulu alla Juve nell’ultimo calciomercato Milan:

PAROLE – «Sui social i tifosi del Milan hanno liberato tutto il disappunto per la cessione di Kalulu alla Juventus. Pierre era uno degli eroi dello scudetto, il giovane arrivato in punta di piedi che diventa grande. Un ragazzo che con la sua simpatia aveva conquistato tutto il mondo Milan, dai giocatori ai magazzinieri. Vederlo giocare così bene alla Juventus fa aumentare il rimpianto dei suoi vecchi supporter. Due sono le critiche mosse a Moncada e Ibrahimovic: l’aver rinforzato una diretta concorrente e aver puntato su Emerson Royal. Dal punto di vista del club di via Aldo Rossi le valutazioni sono state diverse: Kalulu sta giocando con grande continuità alla Juventus da difensore centrale e in quel ruolo Ibrahimovic ha scelto di puntare su Pavlovic. Senza dimenticare l’aspetto meramente economico: con il riscatto del francese nelle casse del Milan entreranno circa 21-22 milioni da segnare come totale plusvalenza».