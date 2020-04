Calciomercato Milan, Rebic va riscattato: ecco la probabile cifra

La buona annata disputata da Ante Rebic impone al Milan di dover già lavorare al suo riscatto: il croato è in prestito secco biennale

Ante Rebic è arrivato in estate nell’ambito di uno scambio di prestiti che ha visto coinvolto André Silva volato all’Eintracht Francoforte, sui due giocatori non è stato però stabilito alcun riscatto e il Milan ad oggi si ritrova con l’urgenza di dover lavorare per l’acquisizione a titolo definitivo del cartellino del vice-campione del Mondo.

Dall’altro lato l’Eintracht, che non ha fin qui dimostrato alcuna urgenza per quanto riguarda André Silva, punta a guadagnare il massimo da un giocatore che però andrà in scadenza naturale del proprio contratto un anno dopo il termine del prestito biennale: 30 giugno 2022. Un aiuto non di poco conto per il Milan che potrà così ridimensionare i costi dell’operazione che, in ogni caso, dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro.