Calciomercato Milan, Raveyre resta un obiettivo: le ultime

Noah Raveyre resta un obiettivo di calciomercato del Milan. Il giovane portiere si libererà a parametro zero

Il Milan comincia a mettere le basi sulle prossime trattative di calciomercato per il prossimo giugno. Tra gli obiettivi rossoneri c’è anche il giovane portiere Noah Raveyre. Il giovane classe 2005 può arrivare a parametro zero.

Il giovane talento è di proprietà del Saint-Etienne ma non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il prossimo giugno. Una buona opportunità per assicurarsi un ottimo prospetto a costi contenuti.