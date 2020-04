Calciomercato Milan: Rangnick vuole un grande attaccante, ecco chi

Calciomercato Milan: per il fronte offensivo Ralf Rangnick vorrebbe assolutamente un grande attaccante da 50 milioni di euro

Stando a quanto riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, Ralf Rangnick, dovesse approdare in rossonero, vorrebbe assolutamente avere a disposizione un grande attaccante che possa dare certezze in avanti.

Non solo Milik del Napoli, il Milan starebbe valutando la possibilità di poter prendere un colpo ancor più importante, Timo Werner in forza al Lipsia. Per strapparlo al club tedesco, però servirebbero 50 milioni di euro.