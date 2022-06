Calciomercato Milan: si raffredda la pista Noa Lang. Lui valuta altre opzioni visto il temporeggiare rossonero

Come scrive il Corriere dello Sport c’è stato un momento in cui Noa Lang si sentiva già un calciatore del Milan. L’accordo col Bruges era stato impostato e tutto sembrava andare in direzione della chiusura. I rallentamenti del mercato rossonero hanno permesso al giocatore di vagliare anche altre opportunità.

Secondo La Gazzetta dello Sport la principale perplessità del Milan sarebbe legata al fatto che l’olandese rende meglio a sinistra, nella mattonella occupata da Leao.