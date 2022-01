Mercato Milan: il Psg prova il colpo a centrocampo, seguiti Pogba e Kessié

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Psg vuole convincere Mbappé a restare e studia il grande colpo a centrocampo: occhi su Pogba e Kessié del Milan

Il PSG, con dei rinforzi di prima fascia, vorrebbe convincere Kylian Mbappé a rifiutare il Real Madrid e a restare a Parigi.

Secondo quanto riportato da Espn, il club parigino sta provando a prendere un grande mediano per la prossima stagione: contatti in corso per due parametri zero deluxe, Paul Pogba del Manchester United e Franck Kessié del Milan.