Calciomercato Milan, proseguono i colloqui per Tanganga: le ultime

Calciomercato Milan, proseguono i colloqui con il Tottenham per Japhet Tanganga: le ultime sulla trattativa

Il Milan punta Japhet Tanganga come rinforzo di calciomercato per il reparto difensivo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri vorrebbero chiudere questa operazione in prestito.

Oggi gli agenti del giocatore sono attesi a Milano. Secondo Gianluca Di Marzio, è fissato un meeting a Casa Milan con la dirigenza rossonera. La trattativa potrebbe svoltare nelle prossime ore.