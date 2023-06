Mercato Milan, come potrebbero essere rinvestiti i soldi di Tonali in caso di cessione al Newcastle: i dettagli

Secondo quanto riportato dal Corriere.it, in caso di cessione di Tonali al Newcastle, il Milan potrebbe rinvestire quei soldi sul mercato.

Il club rossonero potrebbe utilizzare questi soldi per rientrare in corsa per Frattesi e Milinkovic-Savic.