Calciomercato Milan, Maldini non lo molla! Cosa succede

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a monitorare attentamente la situazione legata a Loftus-Cheek: i dettagli

Loftus-Cheek resta un obiettivo sensibile del calciomercato Milan. Come riferito dall’Evening Standard, il centrocampista potrebbe lasciare il Chelsea in estate visto il solo anno di contratto rimanente e nonostante la volontà del ragazzo di rimanere in Inghilterra.

I rossoneri sono in corsa ma Loftus-Cheek, per approdare a Milanello, dovrebbe ridursi sensibilmente l’ingaggio.