Calciomercato Milan, pessimismo su Zaniolo: gli aggiornamenti

Calciomercato Milan, arrivano segnali negativi per quanto riguarda il possibile arrivo di Nicolò Zaniolo: gli aggiornamenti

Come riferito da Sport Mediaset, cresce il pessimismo per quanto riguarda il rinnovo di Nicolò Zaniolo al Milan. RedBird non avrebbe infatti concesso a Maldini il via libera per il prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro, ovvero la richiesta della Roma.

I rossoneri possono dunque operare solo con la formula del prestito con diritto di riscatto: i segnali al momento sono negativi