Milan, Pioli cambia il futuro di Saelemaekers? Svolta all’orizzonte!

Alexis Saelemaekers potrebbe non lasciare il club rossonero in questa sessione di calciomercato: Pioli prepara la svolta

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Alexis Saelemaekers potrebbe presto essere depennato dalla lista dei cedibili dal club rossonero.

Stefano Pioli infatti avrebbe informato Furlani della volontà di tenerlo e di trasformarlo in via definitiva come vice Leao. Le prime settimane a Milanello saranno decisive in questo senso.