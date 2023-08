Calciomercato Milan, un esubero verso la svolta? Ultime

Calciomercato Milan, Divock Origi sarà reintegrato in gruppo: a sorpresa il belga potrebbe rimanere nella rosa rossonera

Quando sembrava essere vicino ad una partenza dopo l’esclusione dai convocati per la tournée americana, Divock Origi, esubero in uscita nel calciomercato Milan, potrebbe clamorosamente restare in rossonero.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport infatti, nonostante resti in uscita, il belga sarà reintegrato in rosa con la chiara intenzione di convincere Pioli a concedergli una seconda chance.