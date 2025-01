Calciomercato Milan, la rivelazione di Pellegatti lascia di stucco! Non se lo aspettava nessuno

Condividi via email

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti ha commentato il possibile arrivo di Joao Felix in rossonero: rapporti tesi col Chelsea

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha commentato così il possibile arrivo di Joao Felix nell’attuale calciomercato Milan, quello di gennaio:

PAROLE – «Joao Felix: Jorge Mendes, se Conceicao ha chiesto questo giocatore, ovviamente secondo me avrà già preparato il terreno. Tra Chelsea e Milan non corrono gran rapporti. Vi assicuro io: tra Chelsea e Milan non corrono gran rapporti».