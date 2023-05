Calciomercato Milan, assalto a Openda: primi contatti con l’agente dell’attaccante in forza al Lens. Ultime

Tra i tanti nomi sondati dal Milan per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione c’è anche Openda, 23enne belga in forza al Lens.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe già stato un primo scambio di informazioni in cui il Milan sarebbe anche stato avvertito dell’interesse del Borussia Dortmund. Servono 25 milioni.