Okafor saluta il Salisburgo: «E’ giunto il momento di una nuova avventura». Il messaggio dell’attaccante svizzero sui social

Noah Okafor ha voluto ringraziare e salutare i tifosi del Salisburgo con un post sui social. Ecco le parole del nuovo attaccante rossonero:

«Ciao cari fan dell’FC Red Bull Salisburgo! Dopo 3,5 anni eccezionali qui a Salisburgo, è giunto il momento per me di affrontare una nuova sfida all’AC Milan. Insieme abbiamo vissuto momenti incredibili che ricorderò per sempre. Quindi posso guardare indietro a un periodo meraviglioso con molti momenti salienti e vorrei quindi cogliere l’occasione per ringraziare l’intero club e voi tifosi per il grande supporto! La città, i responsabili e i loro tifosi hanno un posto speciale nel mio cuore. Il mio viaggio ora continua, ma sono sicuro che ci rivedremo presto! Grazie Salisburgo»