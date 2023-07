Okafor Milan, parla l’agente: «Siamo contenti. Sugli USA…». La verità sulla trattativa e il programma del giocatore in vista della tournée

Intervistato da TMW, Francesco Romano, uno degli uomini dell’entourage di Noah Okafor, presente a Casa Milan per la firma del giocatore, ha parlato della trattativa che ha portato l’attaccante al Milan.

Ecco le sue parole: «È successo che Okafor è un giovane tra i più interessanti del panorama europeo e merita un palcoscenico del genere. Il Milan ha creduto in questa cosa, siamo contenti. Il giocatore è in forma e domani partirà per gli USA»