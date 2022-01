Calciomercato Milan, oggi è il giorno di Lazetic

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan guarda al futuro e chiude il colpo in attacco: oggi Marko Lazetic arriva nel capoluogo milanese. Come riporta la Gazzetta dello Sport:

«Per oggi è atteso l’arrivo in città di Marko Lazetic, gioiellino della Stella Rossa. Un colpo in perfetto stile Milan: ha potenzialità tecniche che potrà valorizzare in rossonero, e l’investimento (oggi sostenibile: tre milioni più bonus) potrà in futuro aumentare il patrimonio del club».