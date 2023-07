Calciomercato Milan, maxi offerta arrivata dall’Arabia Saudita per Icardi e il PSG: la punta si allontana dai rossoneri

Come riferito da TMW, rischia di sfumare la pista Mauro Icardi per il calciomercato Milan.

Nelle ultime ore, la squadra araba dell‘Al Shabab (avanti rispetto all’Al Taawoon) ha offerto 20 milioni al PSG per il cartellino della punta e 80 per due anni all’ex Inter. La trattativa viene data come avanzata.