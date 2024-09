Calciomercato Milan, occhi puntati su QUESTO GIOIELLINO: i rossoneri potrebbero subito AFFONDARE. Le ultimissime

Tommaso Berti, nella giornata di ieri, ha vinto il premio come miglior giocatore del mese d’agosto in Serie B. Il calciatore, ormai da tempo, gode delle attenzioni del Milan. Non è da escludere infatti un possibile affondo già a gennaio. Il giocatore, comunque, parlò recentemente in questo modo sulle voci di un possibile trasferimento ai rossoneri.

INTERESSE DEL MILAN – «Si vedrà, ora penso solo al Cesena e darò il massimo per contribuire a un’altra stagione straordinaria per i nostri tifosi. Mi fa piacere leggere dell’interesse di grandi club, cresce l’autostima senza montarsi la testa, ma ora c’è solo il Cesena».