Calciomercato Milan, si guarda ancora al Lille: il nuovo obiettivo! I rossoneri puntano Zhegrova, ala destra del club francese

I rapporti tra Milan e Lille sono sempre più intrecciati. Oltre i tanti acquisti e contatti avvenuti nelle ultime sessioni di mercato e oltre alla questione multa di Leao, spunta un nuovo obiettivo di mercato, che milita nella squadra francese.

Si tratta di Edon Zhegrova: ala destra del Kosovo. È lui tra i candidati a colmare a Milanello la lacuna in un ruolo che non è stato costante negli uomini scelti da Pioli in quella porzione di campo. Lo scrive La Repubblica.