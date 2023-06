Calciomercato Milan, piace Scamacca: lui ha una preferenza

Calciomercato Milan, Gianluca Scamacca resta un obiettivo per l’attacco: costi e volontà del giocatore non aiutano

Gianluca Scamacca rappresenta la principale alternative a Morata nel calciomercato Milan. Come riferito da Tuttosport infatti, l’attaccante italiano è stato sondato recentemente dai rossoneri ma due fattori non aiutano.

Il West Ham non ha aperto al prestito della punta e chiede 40 milioni di euro per il cartellino; il calciatore, dal canto suo, avrebbe deciso di dare priorità alla Roma prima di prendere in considerazione altre ipotesi.