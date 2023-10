Calciomercato Milan, Miranda obiettivo caldo: cosa può succedere a gennaio

Calciomercato Milan, Juan Miranda resta un obiettivo caldo per i rossoneri già a gennaio: pronto l’affondo di Furlani

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Juan Miranda resta un nome caldissimo per il calciomercato Milan già a gennaio.

I rossoneri sono pronti all’affondo per anticipare la concorrenza del Barcellona che lo vorrebbe a zero a giugno. Furlani prepara l’offerta per convincere il Betis Siviglia: sul tavolo 3-4 milioni di euro.