Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome: c’è anche il Napoli! Obiettivo Guido Rodriguez del Betis per i rossoneri

Il Milan è alla ricerca di parametri zeri e di tutti quelli che hanno il contratto in scadenza nel 2023 o nel 2024. Tra questi spunta il nome di Guido Rodriguez del Betis.

L’argentino con passaporto argentino è un nuovo obiettivo, come riportato da Tuttosport. Secondo As, c’è anche la concorrenza del Napoli per il giocatore.