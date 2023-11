David-Milan, è lui il prescelto per l’attacco. Il piano di Furlani: cosa succede a giugno

David-Milan, il centravanti del Lille è il prescelto dalla dirigenza rossonera per l’attacco del futuro: pronto l’assalto a giugno

Jonathan David è l’attaccante scelto dal calciomercato Milan per rinforzare l’attacco a disposizione di Stefano Pioli in vista della prossima stagione.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’affare è da considerarsi pianificato per giugno 2024 quando alla scadenza del contratto del canadese con il club francese mancheranno solo 12 mesi. La valutazione è scesa da 60 a 40 milioni di euro e potrebbe scendere ulteriormente data l’imminente scadenza contrattuale. RedBird sa che l’investimento sul centravanti sarà oneroso e per questo non va sbagliato.