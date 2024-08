Calciomercato Milan: il club fissa l’OBIETTIVO, le prossime MOSSE dei rossoneri e le tempistiche

Dopo i colpi Morata e Pavlovic il calciomercato Milan fissa i prossimi obiettivi. Le tempistiche e le idee del club

La dirigenza del Milan è pronta a chiudere altri due colpi per Fonseca. Sono giorni decisivi e spunta la data.

Il nome in cima alla lista di Ibra e Furlani è Fofana: il centrocampista del Monaco e della Nazionale francese è il prescelto per rinforzare il centrocampo. Il Monaco, finora, ha trattato con il Milan per una cifra sui 20 milioni di euro. Il “Diavolo” ha presentato un’offerta di poco inferiore. In casa rossonera c’è stata sempre la convinzione che l’affare possa andare in porto per qualcosa meno. Con una sola certezza: il club non intende partecipare ad aste internazionali per il calciatore, a maggior ragione in scadenza a giugno 2025. Da Fofana ad Emerson Royal: sono giorni decisivi anche per l’arrivo del laterale dal Tottenham,

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’obiettivo è consegnare Emerson Royal e Fofana a Fonseca entro sabato prossimo, nel giro di una settimana