Calciomercato Milan, 9 obiettivi in vetrina nella pausa Nazionali: CHI SONO gli osservati speciali di Furlani in questa sosta

Calciomercato Milan, 9 obiettivi in vetrina nella pausa Nazionali: quali talenti osserva da vicino Furlani in questa sosta

Il calciomercato Milan ai tempi della pausa Nazionali. Ben 12 rossoneri sono impegnati in giro per il mondo con le rispettive selezioni, altri invece sono rimasti a lavorare a Milanello: in tutto questo, l’amministratore delegato Furlani – insieme a Moncada, D’Ottavio e Ibrahimovic – sfrutta lo stop per studiare ancor più da vicino diversi nomi inseriti nella lista degli obiettivi per la prossima estate. Sono nove i calciatori in vetrina in questa sosta che stuzzicano la dirigenza del Diavolo.

Calciomercato Milan: 9 osservati speciali nella sosta Nazionali

L’Italia impegnata contro Venezuela ed Ecuador permetterà agli uomini mercato del Milan di visionare due giocatori con la maglia azzurra: Alessandro Buongiorno e Nicolò Zaniolo. Il primo è il grande obiettivo per rinforzare la difesa in estate: già a gennaio i rossoneri hanno provato ad anticipare il super colpo per strapparlo al Torino, ma Cairo non si è mosso dalle alte richieste per lasciarlo partire. Da giugno in poi dunque, Furlani studierà la strategia giusta per l’assalto al classe ’99, magari inserendo una contropartita per abbassare il prezzo del cartellino (Colombo?). Per quanto riguarda Zaniolo, invece, difficilmente l’Aston Villa lo riscatterà a 27 milioni di euro, con il trequartista che dunque tornerà al Galatasaray. I turchi, però, lo rimetteranno subito sul mercato con una valutazione di 20 milioni di euro, aprendo anche alla formula del prestito con diritto di riscatto. Il Milan potrebbe così fiutare l’affare.

Un gioiellino pronto ad infiammare l’estate sarà Albert Gudmundsson, rivelazione stagionale in Serie A col Genoa. Il classe ’97 affronterà l’Israele con la sua Islanda nei playoff per Euro2024, ma le sirene di mercato attorno a lui iniziano già a risuonare belle forti. Il Genoa chiede non meno di 30 milioni di euro, sfregandosi le mani per un’altra operazione ‘alla Dragusin’: qui l’ostacolo è la concorrenza, perché anche Inter, Juve e Tottenham sono sulle sue tracce. La Polonia di Kiwior e Szymanski sfida l’Estonia: il difensore ex Spezia potrebbe lasciare l’Arsenal in estate, con i Gunners che aprirebbero al suo addio. Va trovata l’intesa, con Kiwior che rappresenta una buona alternativa al nome di Buongiorno. Voci dalla Turchia circolate nelle ultime ore, invece, svelano come i rossoneri siano pronti all’offerta per Sebastian Szymanski, attaccante del Fenerbahce valutato circa 30 milioni dal club turco. Se ne parlerà.

Colombia e Brasile saranno le avversarie della Spagna dell’obiettivo rossonero Martin Zubimendi, in forza alla Real Sociedad. È un nome che intriga parecchio, ma c’è un problema: per lasciarlo partire, il club spagnolo pretende il pagamento della clausola rescissoria di 60 milioni di euro. Eccessiva. Per questo motivo, a centrocampo, le alternative non mancano e arrivano direttamente dalla Serie A. Lewis Ferguson e Lazar Samardzic sono i due profili graditi alla dirigenza, impegnati in questa pausa rispettivamente con Scozia e Serbia: in estate, davanti alla giusta offerta, potrebbero lasciare Bologna e Udinese per compiere il salto in una big. Il Milan c’è.