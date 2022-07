Calciomercato Milan: nuovo assalto a Ziyech se salta De Ketelaere. Il marocchino è il piano di emergenza

La fiducia del Milan per chiudere l’affare De Ketelaere è alta, ma i rossoneri non mollano altri nomi e altre piste. La cautela non è mai troppa sul calciomercato, così Hakim Ziyech resta di stretta attualità.

Il giocatore era stato messo in standby per dare priorità all’operazione De Ketelaere, ma nelle scorse ore c’è stato un aggiornamento con gli intermediari. Per riuscire nell’affare il Milan spera che il trequartista marocchino abbassi le richieste d’ingaggio, attualmente sui 6 milioni di euro, oppure che il Chelsea contribuisca all’operazione. Non si è trovata nemmeno l’intesa sulla formula, perché il Milan vorrebbe il prestito mentre i Blues preferirebbero inserire nella trattativa un obbligo di riscatto. Lo scrive il Corriere dello Sport.