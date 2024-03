Calciomercato Milan, due obiettivi non sono più nella lista rossonera. Le NOVITA’ in vista della prossima stagione

Calciomercato Milan, due obiettivi non sono più nella lista rossonera. Le NOVITA’ sul reparto difensivo in vista della prossima stagione

Come riportato da Daniele Longo su X, ci sono alcune novità per quanto riguarda il calciomercato Milan in vista della prossima stagione.

Le novità riguardano il reparto difensivo e in particolare Tosin Adarabioyo e Lloyd Kelly. I due difensori, rispettivamente del Fulham e del Bournemouth, non sono più nella lista degli obiettivi rossoneri per la prossima stagione. Infatti, il club rossonero punterà su Buongiorno.