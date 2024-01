Calciomercato Milan, novità in difesa: si pensa a questa soluzione

Calciomercato Milan, piani stravolti in difesa: il club pensa a questa clamorosa soluzione. Tutti gli aggiornamenti

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il possibile colpo in difesa del Milan. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero messo in stand-by l’idea di prendere un nuovo centrale.

Tra i motivi che potrebbero portare a questa decisone ci sono il buon rendimento di Simic e Kjaer, il rientro positivo di Gabbia e il rientro all’orizzonte di Thiaw (in attesa di quelli di Tomori e Kalulu, per i quali bisognerà attendere ancora un po’).