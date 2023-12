Calciomercato Milan, non solo Gabbia: gli altri nomi per la difesa a gennaio. Ecco i difensori sul tavolo degli uomini mercato

È ormai cosa fatta il ritorno in rossonero di Matteo Gabbia ma il calciomercato Milan in difesa non si ferma qui. Oltre al rientro anticipato dal prestito al Villarreal del difensore italiano, sono previsti nuovi innesti per andare a rinforzare un reparto martoriato dai tantissimi infortuni.

Come riferisce Sky Sport, gli altri nomi sul tavolo dei dirigenti rossoneri sono quelli di Lenglet, Kehrer e Mukiele. Da capire chi tra questi la spunterà.