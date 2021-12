Calciomercato Milan: il Newcastle in pole per l’obiettivo di Maldini

Calciomercato Milan: il Newcastle passa in vantaggio per l’obiettivo di Maldini per l’estate. Le ultime sulla trattativa

Il Newcastle torna alla carica in vista della sessione invernale di calciomercato. Il club inglese avrebbe nuovamente sondato il terreno per Isco, attualmente fuori dai piani tecnici di Carlo Ancelotti.

Come riportato da AS, i 6 milioni di euro percepiti dal fantasista spagnolo non rappresenterebbero un problema per la nuova proprietà emira. Isco era tra i nomi sulla lista del Milan per il prossimo mercato estivo.