Musah Milan: l’arrivo in rossonero a una condizione! Cosa succede. Furlani pone un tetto al prezzo, altrimenti si andrà verso altre strade

Il Milan ha portato avanti le trattative con gli obiettivi di mercato chiudendo accordi personali con diversi giocatori. Tra questi c’è anche Yunus Musah, giocatore del Valencia.

Come riporta Tuttosport, ora è il momento di smussare l’accordo con il club spagnolo. Quest’ultimo chiede 30 milioni, il Milan non vuole andare oltre i 22-25 milioni più bonus. Se non si troverà un’intesa, i rossoneri vireranno su altri profili.