Calciomercato Milan: Musacchio verso la Lazio, fumata bianca vicina

Calciomercato Milan: Mateo Musacchio sarebbe ad un passo da vestire la maglia biancoceleste. Oggi potrebbe arrivare già la fumata bianca

La Lazio supera il Parma e punta forte su Mateo Musacchio. L’argentino ha detto SI ai biancocelesti. Entro questa sera l’affare potrebbe chiudersi.

Lo riporta Gianlucadimarzio.com: Musacchio è in scadenza a giugno e per lui sono stati chiesti 2,5 milioni, mentre la Lazio vorrebbe prenderlo a zero. L’ex Villareal vorrebbe legarsi al team di Lotito per almeno tre anni. Ecco l’ennesimo colpo in uscita di Maldini.