Calciomercato Milan, Moretto svela: «Diverse squadre su Daniel Maldini, questa la posizione dei rossoneri»

Calciomercato Milan, Matteo Moretto, noto giornalista, ha fatto il punto sulla situazione relativa a Daniel Maldini: le ultime

Intervenuto su Relevo, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha fatto il punto su Daniel Maldini, uscito nell’ultimo calciomercato Milan con direzione Monza. Le sue parole:

PAROLE – «Daniel Maldini ha clausola di 12 mln per i club italiani. Il Monza ha già ricevuto varie chiamate: Fiorentina, Napoli, Atalanta e Lazio. Il Milan, che ha il 50% sulla rivendita e potrebbe riprenderlo per 6 mln, non è ancora apparso. Situazione da monitorare».