Calciomercato Milan: volatona a quattro per Morata. Gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante spagnolo dell’Atletico

Si infiamma la corsa dei club italiani ad Alvaro Morata. L’attaccante dell’Atletico Madrid è seguito con grande attenzione da Roma, Inter, Juve e Milan.

Come riportato da Sportitalia Juve e Inter hanno avuto alcuni contatti con l’agente, mentre per la Roma resta il primo obiettivo per l’attacco. I rossoneri, invece, al momento sembrano essere più defilati.