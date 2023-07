Morata Milan: si tratta per superare la concorrenza! Le cifre. Dall’ingaggio alla clausola, i rossoneri sanno di dover accelerare

A caccia del centravanti da affiancare e da alternare con Olivier Giroud, il Milan ha scelto il suo profilo numero uno: si tratta di Alvaro Morata. Lo spagnolo vuole tornare in Italia e ha fatto sapere ai suoi intermediari che la destinazione Milano è a lui gradita.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Morata ha fatto sapere anche alla dirigenza rossonera di volersi ridurre l’ingaggio, arrivando fino a 5 milioni: una buna notizia che si aggiunge alla conferma che si può utilizzare il Decreto Crescita. Per quanto riguarda la clausola, invece, sembra che la cifra si possa aggirare sui 12 milioni.

Furlani e Moncada vogliono accelerare per superare la concorrenza. C’è anche la Juve sul centravanti dell’Atletico Madrid: è l’ipotesi in cui Vlahovic se ne andasse. Anche l’Al Ettifaq gioca le sue carte, ma il giocatore non vuole lasciare l’Europa.