Morata Milan: una corsa a tre a queste cifre! Lo scenario. Il giocatore non ha ancora deciso, ma offerte non ce ne sono

Il calciomercato Milan era sulle tracce anche di Alvaro Morata. Dopo l’acquisto di Okafor, però, sembra che l’attaccante spagnolo non sia più nei piani dei rossoneri. È però un obiettivo di mercato della Roma.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a 16-17 milioni più bonus facili si può chiudere. Una cifra che Roma in primis, Inter o Juventus hanno per ora messo sul piatto. L’offerta araba c’è, ma non è tra le idee dell’attaccante spagnolo e della sua famiglia, che vogliono l’Italia.