Calciomercato Milan, Moncada non perde tempo: già pronti questi TRE COLPI per l’estate

Calciomercato Milan, Moncada non perde tempo: sono già pronti questi TRE COLPI per la prossima sessione estiva

Il Milan non perde tempo e inizia a guardare al prossimo mercato per cercare di costruire una rosa che possa correggere difetti ed errori che l’attuale stagione ha palesato.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club ha in programma di intervenire in tre reparti: in attacco arriverà un nuovo nove, poi si investirà su un un nuovo centrocampista e su almeno un nuovo centrale di difesa. Questi, al momento, i tre colpi in programma.