Calciomercato Milan: Massara punta ad un giovane della Roma, ecco chi

In vista del prossimo mercato invernale, il Milan si starebbe già muovendo per rinforzare ancor più la rosa, in particolar modo la Primavera di Federico Giunti, con prospettiva verso il futuro.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, Frederic Massara avrebbe sondato la pista Riccardo Calafiori, terzino 18enne della Roma. Attualmente il suo procuratore Mino Raiola starebbe complicando le cose per il rinnovo in giallorosso, chiedendo un milione di euro a stagione per il proprio assistito, la Lupa non si spingerebbe oltre i 700 mila euro, già quasi il doppio degli attuali percepiti.

Se non si dovesse trovare una soluzione, il ragazzo potrebbe essere ceduto (contratto in scadenza il 30 giugno 2022). Due i club interessati: oltre al Milan, anche la Fiorentina, che avrebbe offerto 8 milioni di euro; i giallorossi ne vorrebbero almeno 12.