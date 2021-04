Calciomercato Milan: Maldini a caccia di un esterno d’attacco

Calciomercato Milan: Maldini, con Castillejo verso l’addio, starebbe sondando qualche esterno d’attacco, ecco i nomi

Con il possibile addio a fine stagione di Samu Castillejo e la permanenza di Alexis Saelemaekers, il Milan sarebbe pronto a lanciarsi sul mercato per rinforzare ancor più la rosa, in particolar modo servirebbe un esterno d’attacco. Nel 4-2-3-1 di Pioli occorrerebbe maggiore spinta e concretezza sulle fasce.

Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il profilo principale sarebbe Joseph Ilicic in forza all’Atalanta, pur avendo 33 anni e non essendo in linea con i parametri imposti dal progetto Elliott.

In alternativa resterebbe sempre viva la pista Thauvin, in scadenza di contratto con il Marsiglia. Mentre stuzzica molto l’idea Jonathan Ikoné, 22 enne del Lille, il cui valore si aggira sui 30 milioni di euro.