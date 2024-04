Calciomercato Milan, SVOLTA clamorosa: due big via per 100 milioni di euro! I dettagli

Calciomercato Milan, SVOLTA clamorosa: due big pronti a fare le valigie per 100 milioni di euro! I dettagli

Arrivano clamorose novità per quanto riguarda il calciomercato Milan. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Maignan e Theo Hernandez potrebbero dire addio al Diavolo in estate.

Il portiere è delusola un’altra stagione senza trofei, mentre il terzino è risultato nervoso e discontinuo. Il club rossonero potrebbe decidere di sacrificarli sul mercato di fronte a proposte da 100 milioni di euro.