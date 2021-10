Calciomercato Milan: Luis Alberto e Sarri ai ferri corti. La situazione

Calciomercato Milan: Luis Alberto e Maurizio Sarri non hanno trovato intesa e questo potrebbe portare lo spagnolo altrove. Il punto

Calciomercato Milan: scoppia nuovamente il caso Luis Alberto in casa Lazio. Le due panchine consecutive con Inter e Marsiglia e il like dello spagnolo ad un post contro Sarri, hanno riaperto la matassa. Già in estate, il trequartista si presentò in ritiro con una settimana di ritardo, suscitando il nervosismo del tecnico toscano.

La situazione viene riportata da tutti i giornali: la Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport ed il Messaggero, parlano di una possibile cessione di Luis Alberto a gennaio anche se al momento le offerte scarseggiano. Sulle sue tracce, c’erano alcuni club di Serie A tra cui il Milan, che monitora il tutto e resta alla finestra. Intanto Luis Alberto si prepara ad accomodarsi in panchina per la terza volta consecutiva nella trasferta di domani a Verona.