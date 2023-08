Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo per la fascia: andrà da Sarri

Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo per rinforzare la fascia sinistra: andrà da Sarri e giocherà nella Lazio

È praticamente tutto fatto per Luca Pellegrini alla Lazio. Il terzino in uscita dalla Juventus, per il quale c’era stato anche un sondaggio del Milan nelle ultime settimane, tornerà nella capitale.

A riportarlo è TuttoMercatoWeb, che spiega come la settimana che è appena iniziata sarà decisiva per la definizione dell’affare. Niente da fare per i rossoneri, che ripiegheranno su altri obiettivi.