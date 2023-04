Calciomercato Milan, Stephan El Shaarawy è lontano dal rinnovo di contratto con la Roma: possibile addio a parametro zero

Stallo totale in casa Roma per quanto riguarda il rinnovo di Stephan El Shaarawy, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

L’ex Milan ad oggi sembra destinato all’addio a parametro zero: troppi per Tiago Pinto i 3.5 milioni di euro netti d’ingaggio.